Son Dakika Haberleri: İrlanda'da konteynere gizlenmiş 16 kişi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa İrlanda'da konteynere gizlenmiş 16 kişi bulundu - Son Dakika

İrlanda'da konteynere gizlenmiş 16 kişi bulundu

6 saat önce

Fransa'dan İrlanda'ya giden bir feribotta mühürlü bir yük konteynerinde 16 kişi bulundu.

İrlanda'da konteynere gizlenmiş 16 kişi bulundu, System.String[]

Fransa'dan İrlanda'ya giden bir feribotta mühürlü bir yük konteynerinde 16 kişi bulundu.


Fransa'nın Cherbourg Limanı'ndan İrlanda'nın Rosslare Limanı'na giden bir feribotta bulunan yük konteynerinde 16 kişi bulundu. Yapılan rutin kontroller esnasında bulunan 16 kişinin konteynere vurarak ses çıkarmaları üzerine tespit edildiği belirtildi. Kaçak yollarla seyahat etmeye çalışan 16 kişinin hepsinin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Yaşları 20 ila 40 yaşları arasında değişen kişilerin hepsinin erkek olduğu açıklandı. Konteynere gizlenen 16 kişinin yaklaşık 5 gün boyunca burada kaldıkları belirtiliyor. - DUBLİN

Fransa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
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