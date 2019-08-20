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İrlanda'da Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı: Tekmeleyip, yumurta attılar

31 dakika önce

İrlanda'da Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı: Tekmeleyip, yumurta attılarİrlanda, (DHA)- İrlanda'da 14 yaşındaki Müslüman bir kız çocuğu, sokakta yürüdüğü esnada kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.

İrlanda'da Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı: Tekmeleyip, yumurta attılar
İrlanda, (DHA)- İrlanda'da 14 yaşındaki Müslüman bir kız çocuğu, sokakta yürüdüğü esnada kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, çocuğu yerde tekmelerken, başörtüsünü çıkarıp yumurta attı. O anları, saldırıya uğrayan kız çocuğu kaydetti.
Başkent Dublin'in kuzeyinde bulunan Dundrum kasabasında meydana gelen olayda, 14 yaşında başörtülü bir kız çocuğu, bir grup tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldı. Kalabalık, kız çocuğunu önce yere düşürüp tekmeledi, daha sonra ise yumurta attılar ve başörtüsünü çıkardılar. Kız çocuğunun saldırıya uğrarken kaydettiği görüntülerde, yerdeki yumurtalar da görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve çocuğa saldıranlar ırkçıların arandığını duyurdu. İrlanda Kültür ve Miras Bakanı Josepha Madigan ise yaptığı açıklamada, 'Adaletin hızlı tecelli etmesini ve faillerin kıza sürede yakalanmasını umuyorum. En güçlü şekilde dün Dundrum'da yaşanan olayı kınıyorum' sözlerini kullandı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:05 Kaynak: DHA
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