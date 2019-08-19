Son Dakika Haberleri: İrlanda'da patlama
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İrlanda'da patlama

45 dakika önce

İrlanda'da patlama meydana geldi.

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İrlanda'da patlama meydana geldi. Bomba imha ekipleri olay yerine sevk edildi.

Patlama İrlanda'nın kuzeyindeki Wattle Bridge'de meydana geldi. Yetkililer, el yapımı patlayıcının patladığını, bomba imha ekiplerinin olay yerine incelemelerini sürdürdüğünü duyurdu.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:24 Kaynak: DHA
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