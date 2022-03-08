İrlanda'da, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonlu saldırı - Son Dakika
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İrlanda'da, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonlu saldırı

08.03.2022 15:49

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonla saldırı yapılmasının ardından İrlanda'nın Moskova Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonla saldırı yapılmasının ardından İrlanda'nın Moskova Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrasında birçok ülkeden Rusya'ya karşı tepkiler büyüyor. İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir grup, Rus Büyükelçilik binası önünde toplanarak Rusya'ya tepki gösterdi. Bir kamyon şoförü ise kamyonuyla geri geri giderek büyükelçilik kapısını kırdı. Tüm dünyada büyük yankı bulan olay sonrasında Rusya da harekete geçti. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaşanan olay üzerine yaptığı açıklamada, "8 Mart tarihinde İrlanda'nın Moskova Büyükelçisi B. Macalduff, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi, Dublin'deki Rus Büyükelçiliği'ne karşı bir güvenlik ihlaliyle bağlantılı olarak bir kamyon şoförünün büyükelçilik binasına çarpması nedeniyle protesto edildi" denildi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

İrlanda'da, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonlu saldırı

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Saldırı, İrlanda, Dublin, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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