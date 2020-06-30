İrlanda'da uçağın gaz kolunu oyuncak tavukla çalıştıran pilotlara soruşturma
İrlanda'ya ait Ryanair Havayolları'nda görevli iki pilotun hakkında, uçağın gaz kolunu oyuncak tavukla çalıştırdıkları anları kayderek yayımladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İrlanda'ya ait Ryanair Havayolları'nda görevli iki pilotun hakkında, uçağın gaz kolunu oyuncak tavukla çalıştırdıkları anları kayderek yayımladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İrlanda havayolu şirketi Ryanair'e ait Boeing 737-800 model uçağın gaz kolunu oyuncak bir tavukla çalıştırdığı anları kaydedip yayımlayan iki pilot hakkında soruşturma başlatıldı. İngiltere'nin Birmingham Havaalanı'nda uçuş öncesi çekilen görüntüler hakkında açıklama yapan havayolu şirketi konunun araştırıldığını, pilotların söz konusu eylemlerinin bir risk oluşturmadığını ve güvenlikten asla taviz verilmediğini ifade etti. Sosyal medyada tepkilere neden olan olayla ilgili havayolları şirketi, yolculardan özür diledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:13 Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › İrlanda'da uçağın gaz kolunu oyuncak tavukla çalıştıran pilotlara soruşturma - Son Dakika Dünya
Son Dakika 20:24 Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi 19:16 Eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:24 Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek 10:58 Dedelerinin esir düşüp çancılığı öğrendiği Yunanistan'a şimdi çan ihraç ediyorlar 10:16 Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı