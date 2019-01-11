İrlanda'dan Geldi Batman'da Gasp Edildi
29 dakika önce
İrlanda'dan geldi Batman'da gasp edildiBATMAN - İrlanda'dan erkek arkadaşını görmek için Batman'a gelen kadın turist kaldıkları evde yüzü maskeli 5 kişi tarafından gasp edildi.
İrlanda'dan geldi Batman
'da gasp edildi
BATMAN - İrlanda'dan erkek arkadaşını görmek için Batman'a gelen kadın turist
kaldıkları evde yüzü maskeli 5 kişi tarafından gasp edildi. Gaspçılar polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kısa sürede yakalanırken, kadın turistin parası gaspçılardan alınarak geri verildi.
İrlandalı kız arkadaşı Claudia J. ile kiraladıkları evde kalan bir kişi, evi kiraladıkları kişilerin arkadaşları tarafından gasp edildi. Edinilen bilgilere göre olay 8 Ocak 2019 tarihinde meydana geldi. İrlanda'dan erkek arkadaşını görmek için Batman'a gelen Claudia J. isimli turist kadın ile erkek arkadaşı Bahçelievler Mahallesi
'nde kaldıkları evde gasp edildi. 2 bin 200 TL parası gasp edilen ve evdeki televizyonu alan gaspçıların kaçması sonrası İrlandalı kadın ve erkek arkadaşı durumu hemen polise haber verdi. Batman Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 5 kişiyi kaçtıkları otomobilin plakasının belirlenmesi ile yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden S.E., B.U., A.Y., A.Y., ve İ.K. isimli şahıslar mahkemeye çıkarıldı. S.E., B.U., A.Y., A.Y., isimli şahılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.K. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gaspçıları hızlıca yakalaması ve parasını geri vermesinin ardından 2 gün sonra gaspa uğrayan Claudia J. 2 gün sonra emniyet müdürlüğüne gelerek polis ekiplerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:23 Kaynak: İHA
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