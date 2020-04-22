İrlanda'dan getirilerek karantinaya alınan Ebru Akkaya'ya sürpriz doğum günü - Son Dakika

İrlanda'dan getirilerek karantinaya alınan Ebru Akkaya'ya sürpriz doğum günü

İRLANDAN'dan havayoluyla Kars'a getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınan Ebru Akkaya'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İrlanda'dan Kars'a getirilen 115 Türk vatandaşı, 21 Nisan gecesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. Yurt binasında karantinaya alınan vatandaşlardan Ebru Akkaya'ya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli gençlik liderleri doğum günü kutlaması yaptı. Özel kıyafetleriyle Akkaya'nın bulunduğu odanın önüne gelen gençlik liderleri, pastanın üzerindeki mumları yakarak kapıyı çaldı. Kapıyı açınca karşısında özel kıyafetli görevlileri ve ellerindeki pastayı gören Akkaya büyük şaşkınlık yaşadı. Görevlilere teşekkür eden Akkaya, sürpriz doğum günü kutlamasının fotoğrafını çekti.

Gençlik liderleri, karantina altında olan vatandaşların doğum gününü kutlamaya devam edeceklerini söyledi. Liderler, "Bu sıkıntılır günlerde bir nebze de olsa karantina altında olan vatandaşların yüzlerini güldürmek istiyoruz" dedi.