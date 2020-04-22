İrlanda'dan getirilerek karantinaya alınan Ebru'ya sürpriz doğum günü - Son Dakika

İRLANDA'dan havayoluyla Kars'a getirilerek yurtta karantinaya alınan Ebru Akkaya'ya, yurt görevlilerince sürpriz doğum günü yapıldı.

İrlanda'dan Kars'a getirilen 115 Türk vatandaşı, 21 Nisan gecesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. Yurt binasında karantinaya alınan vatandaşlardan Ebru Akkaya'ya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli gençlik liderleri doğum günü kutlaması yaptı. Özel kıyafetleriyle Akkaya'nın bulunduğu odanın önüne gelen gençlik liderleri, pastanın üzerindeki mumları yakarak kapıyı çaldı. Kapıyı açınca karşısında özel kıyafetli görevlileri ve ellerindeki pastayı gören Akkaya büyük şaşkınlık yaşadı. Akkaya sürpriz kutlama için teşekkür ettiği görevlilerle hatıra fotoğrafı çekildi.