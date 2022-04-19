İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor - Son Dakika
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İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor

19.04.2022 14:39

Kasım ayında İrlanda'dan İstanbul'a saç ekimi için gelen Kemal Güneş, Şişli'deki bir estetik merkezinde burun estetiği ve yağ aldırma işlemleri de yapılınca hayatını kaybetti. Operasyon esnasında kalbi duran ve ambulansın da geç gelmesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Güneş'in ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Güneş'in ağabeyi kardeşinin ölümü hakkında, "Bana göre bu bir cinayettir, para için yapılan bir cinayettir" ifadelerini kullandı.

İrlanda'da yaşayan üç çocuk babası Kemal Güneş kasım ayında saç ektirmek için, Şişli'deki bir estetik merkezine gitti ama canından oldu. Güneş, sabah 8:30'da yürüyerek estetik merkezine girdi, akşam saat 18:22'de Güneş'in Operasyon sırasında kalbi durdu ve estetik merkezi yetkilileri panikle ambulans çağırdı.

ÖZEL AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kemal Güneş'in öldüğü gün estetik merkezinde bir de ambulans trafiği yaşandı. İddialara göre ilk önce özel bir ambulans arandı fakat onlar kalbinin durduğunu belirterek hastayı almadı. Bu kez de 112 arandı, onlara da yanlışlıkla arandıkları söylendi. Son olarak güneş başka bir özel ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

2,5 AYDAN BERİ RAPOR HAZIRLANMADI

Klinikteki ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Dosyayı adli tıp kurumuna gönderdi ama yaklaşık 2,5 aydan beri de Güneş'in ölümüyle ilgili o rapor henüz hazırlanmadı. Kanal D Ana Haber'den İbrahim Konar'ın ile Volkan Kamber'in özel haberine göre raporun gelmesiyle birlikte savcılık estetik merkezi ile ilgili iddianamesini hazırlayacak.

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'"PARA İÇİN YAPILAN BİR CİNAYET"

Kemal Güneş'in eşi Fidan Güneş, "Eşimi resmen orada kesip öldürdüler. Karın yağlarını aldırırken vefat etti" dedi. Kemal Güneş'in ağabeyi Özcan Güneş, kardeşinin ölümündeki estetik merkezi hakkında, "Bana göre bu bir cinayettir, para için yapılan bir cinayettir" dedi.

AVUKAT ARSLAN: SORUMLU HASTANENİN SAHİBİ

Avukat Nurcan Arslan, "Ruhsatı olmayan bir yerde Ameliyat yapılıyor ise bunun tabii ki sorumlulardan bir tanesi hastanenin sahibidir" dedi. Arslan, "Adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ettik yani kişiler hakkında yurtdışı yasağının konulmasını talep ettik" ifadelerini kullandı.

İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
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Kemal Güneş, İrlanda, Estetik, Güneş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor - Son Dakika
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