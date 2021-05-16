İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney BMGK'de yaptığı konuşmada, Filistin'deki şiddetin "bir an önce" sona ermesine yönelik çağrıda bulunarak, çocuklara savaş içeren bir tarih verilmesini istemediğini ve BMGK'nin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

(İHA)