Son dakika haberleri | İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney Filistin'deki şiddetin "bir an önce" sona ermesi çağrısı yaptı
16.05.2021 19:01
Son dakika haberlerine göre İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney BMGK'de yaptığı konuşmada, Filistin'deki şiddetin "bir an önce" sona ermesine yönelik çağrıda bulunarak, çocuklara savaş içeren bir tarih verilmesini istemediğini ve BMGK'nin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.
İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney BMGK'de yaptığı konuşmada, Filistin'deki şiddetin "bir an önce" sona ermesine yönelik çağrıda bulunarak, çocuklara savaş içeren bir tarih verilmesini istemediğini ve BMGK'nin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.
(İHA)
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