İrlanda First Lady'si türkülerimizi seviyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin İrlanda First Lady'si türkülerimizi seviyor - Son Dakika Magazin

İrlanda First Lady'si türkülerimizi seviyor

6 saat önce

Türk olduğunu söyledikten sonra Coyne'nin kendisini çok samimi ve sıcak bir şekilde karşıladığını belirten Stokes, "First Lady davette bana özel ilgi gösterdi.

İrlanda First Lady'si türkülerimizi seviyor, System.String[]

Türk olduğunu söyledikten sonra Coyne'nin kendisini çok samimi ve sıcak bir şekilde karşıladığını belirten Stokes, "First Lady davette bana özel ilgi gösterdi. 'Müzik insanların kültürünü ortaya çıkarır ve ben müziğinizi çok seviyorum' dedi. Türk olduğum için gurur duydum" dedi. Yurtdışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyleyen Stokes, "İki kültürü daha fazla kaynaştırabilmek için İrlandalı müzisyenlerle türkülerimizi seslendireceğimiz bir projenin çalışmaları içerisindeyim" diye konuştu.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şeyma'nın sevgilisi Guido Senia, çirkin bel altı sorusu soran Türk takipçisine cevap verdi
Libyalı komutandan Türkiye'ye küstah tehdit: Gemilerini batıracağım Tarihin son def ustası, koyun derisinden müzik aleti yaparak geçimini sağlıyor 455 bin Türk'ün kart bilgileri çalındı iddiası doğrulandı

Son Dakika Haberleri
23:29 Mine Tugay'ın bacak dekolteli pozu Instagram'ı yıktı geçti - Magazin
22:14 Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı: Yerimi doldurmaya çalışmışsın - Magazin
21:38 Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı - Magazin
21:06 Takipçisinden Şeyma Subaşı'na ilginç öneri: Kuyruğunu dik tutmaya çalış - Magazin
20:22 Bir yılda 90 kilo verdi! Yeni Zelandalı Simone Anderson bambaşka biri oldu - Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 00:17:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İrlanda First Lady'si türkülerimizi seviyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]