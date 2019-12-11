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İrlanda First Lady'si türkülerimizi seviyor
6 saat önce
Türk olduğunu söyledikten sonra Coyne'nin kendisini çok samimi ve sıcak bir şekilde karşıladığını belirten Stokes, "First Lady davette bana özel ilgi gösterdi.
Türk olduğunu söyledikten sonra Coyne'nin kendisini çok samimi ve sıcak bir şekilde karşıladığını belirten Stokes, "First Lady davette bana özel ilgi gösterdi. 'Müzik insanların kültürünü ortaya çıkarır ve ben müziğinizi çok seviyorum' dedi. Türk olduğum için gurur duydum" dedi. Yurtdışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyleyen Stokes, "İki kültürü daha fazla kaynaştırabilmek için İrlandalı müzisyenlerle türkülerimizi seslendireceğimiz bir projenin çalışmaları içerisindeyim" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:35
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