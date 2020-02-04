İrlanda, Google'a inceleme başlattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İrlanda, Google'a inceleme başlattı - Son Dakika Ekonomi

İrlanda, Google'a inceleme başlattı

6 saat önce

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, teknoloji şirketi Google'ın kullanıcıların konum bilgilerine ilişkin verileri depolamasına ve kullanmasına ilişkin endişeler nedeniyle inceleme başlattığını duyurdu.

İrlanda, Google'a inceleme başlattı, System.String[]

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, teknoloji şirketi Google'ın kullanıcıların konum bilgilerine ilişkin verileri depolamasına ve kullanmasına ilişkin endişeler nedeniyle inceleme başlattığını duyurdu. Komisyondan yapılan açıklamada, "Komisyonumuz, AB'deki birçok farklı tüketici organizasyonundan Google'ın tüketicilerin konum bilgilerini işleyişine ilişkin şikayet aldı." denildi.

Açıklamada, şirketin kullanıcıların konum bilgilerinin kullanılmasına ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerinin inceleneceği belirtildi.

Avrupa Birliği, Google, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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