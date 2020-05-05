İrlanda mentollü sigara ve sarma tütünü 20 Mayıs'tan itibaren yasaklıyor

İrlanda 20 Mayıs'tan itibaren mentollü sigara ve sarma tütün satışını yasaklıyor. Uygulama, 2014 yılında Kabul edilen Avrupa Birliği (AB) Tütün Ürünleri Direktifi'ne dayanıyor. 2016 yılında hayata geçen direktif dört yıllık bir geçiş sürecini öngörüyordu.



Kraliyet Doktorlar Koleji'inde Politika Grubu Başkanı Prof. Des Cox yasağı desteklediğini belirterek mentolün sigaraya başlamayı kolay hale getirdiğini söyledi. Cox'a göre araştırmalar genç insanların sigara içmeye mentollü sigaralarla başladığını gösteriyor. Gençler mentollü sigaraları daha cazip buluyor. Prof. Des Cox sigara firmalarının da mentollü sigaralarla kadınları hedef aldığını aktarıyor. Mentollü sigara yasağının ters bir etkiye yol açacağını düşünenler de var.