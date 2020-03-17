İrlanda'nın en büyük bayramı Aziz Patrik'e koronavirüs engeli: 'Dublin hayalet şehre döndü'

İrlanda'nın en büyük bayramı Aziz Patrik kutlamaları koronavirüs engeline takıldı. Salgın nedeniyle hükümetin geçit törenini iptal etmesinin ardından Aziz Patrik Bayramı'nı her yıl 17 Mart'ta kutlayan başkent Dublin adeta hayalet şehre döndü.



15 Mart'ta ülke genelinde tüm barların kapatılmasının ardından, normal şartlarda yaklaşık yarım milyon kişinin katıldığı töreninin de iptal edilmesi Dublin sakinlerinin İrlanda'nın başkentini "hayalet şehre" benzetmesine neden oldu.