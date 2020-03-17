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İrlanda'nın en büyük bayramı Aziz Patrik'e koronavirüs engeli: 'Dublin hayalet şehre döndü'
7 saat önce
İrlanda hükümetinin koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Aziz Patrik Bayramı geçit törenini iptal etmesinin ardından her yıl 17 Şubat'ta kutlanan İrlandalıların en büyük bayramı başkent Dublin'de sessiz geçiyor
İrlanda'nın en büyük bayramı Aziz Patrik kutlamaları koronavirüs engeline takıldı. Salgın nedeniyle hükümetin geçit törenini iptal etmesinin ardından Aziz Patrik Bayramı'nı her yıl 17 Mart'ta kutlayan başkent Dublin adeta hayalet şehre döndü.
15 Mart'ta ülke genelinde tüm barların kapatılmasının ardından, normal şartlarda yaklaşık yarım milyon kişinin katıldığı töreninin de iptal edilmesi Dublin sakinlerinin İrlanda'nın başkentini "hayalet şehre" benzetmesine neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:34
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