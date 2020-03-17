İrlanda'nın en büyük bayramı Aziz Patrik'e koronavirüs engeli: 'Dublin hayalet şehre döndü' - Son Dakika
Son Dakika Dünya İrlanda'nın en büyük bayramı Aziz Patrik'e koronavirüs engeli: 'Dublin hayalet şehre döndü' - Son Dakika Dünya

İrlanda'nın en büyük bayramı Aziz Patrik'e koronavirüs engeli: 'Dublin hayalet şehre döndü'

6 saat önce

İrlanda hükümetinin koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Aziz Patrik Bayramı geçit törenini iptal etmesinin ardından her yıl 17 Şubat'ta kutlanan İrlandalıların en büyük bayramı başkent Dublin'de sessiz geçiyorView on euronews.

İrlanda hükümetinin koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Aziz Patrik Bayramı geçit törenini iptal etmesinin ardından her yıl 17 Şubat'ta kutlanan İrlandalıların en büyük bayramı başkent Dublin'de sessiz geçiyorView on euronews

İrlanda'nın en büyük bayramı Aziz Patrik'e koronavirüs engeli: 'Dublin hayalet şehre döndü'

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:42 
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