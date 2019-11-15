Son Dakika Haberleri: İrlanda'nın internet altyapı desteğine AB onayı
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İrlanda'nın internet altyapı desteğine AB onayı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İrlanda'nın hızlı internet altyapısını genişletmek için 2,6 milyar avroluk kaynak aktarmasına onay verdi.

İrlanda'nın internet altyapı desteğine AB onayı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İrlanda'nın hızlı internet altyapısını genişletmek için 2,6 milyar avroluk kaynak aktarmasına onay verdi.

AB Komisyonu, İrlanda'nın genişbant internet ağının geliştirilmesine mali destek vermesinin birlik kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

İrlanda'nın söz konusu kaynakla genişbant altyapısı bulunmayan ve özel sektörün ilgi göstermediği kırsal bölgelerde internet ağını geliştireceğine işaret edilen açıklamada, desteklemenin AB'nin dijital alandaki stratejik hedefleriyle uyumlu bulunduğu kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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