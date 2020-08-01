İrlanda'nın ünlü stadyumu Kurban Bayramı için Müslümanlara açıldı - Son Dakika

İrlanda'nın ünlü stadyumu Kurban Bayramı için Müslümanlara açıldı

Beril SÖNMEZ, (DHA) - İrlanda'nın başkenti Dublin'deki ünlü Croke Park stadyumu, Kurban Bayramı kutlaması için Müslümanlara açıldı. Stadyum yönetimi ise, Müslüman topluluğu Kurban Bayramı'nı kutlaması için davet etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Dublin'de yaklaşık 100 yıl boyunca sporun kalbi olan Croke Park Stadyumu, Kurban Bayramı kutlamaları için Müslümanlara tahsis edildi. Yaklaşık 200 Müslüman, güvenli bir şekilde sosyal mesafe gözetilerek bayram namazı kıldı.

Croke Park, Gaelic Athletic Association'ın (GAA) genel merkezi olmakla birlikte, ülkenin en ünlü stadyumları arasında yer alıyor.