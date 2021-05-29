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İrlanda Parlamentosunda Filistin'in sesi olan milletvekili Gino Kenny, AA'ya konuştu - Son Dakika

İrlanda Parlamentosunda Filistin'in sesi olan milletvekili Gino Kenny, AA'ya konuştu

29.05.2021 11:15

İrlanda Parlamentosunda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını daima gündeme getiren ve Filistin halkıyla dayanışma mesajları paylaşan milletvekili Gino Kenny, "İsrail'in sadece son iki haftada değil, 75 yıldır işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerekiyor.

İrlanda Parlamentosunda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını daima gündeme getiren ve Filistin halkıyla dayanışma mesajları paylaşan milletvekili Gino Kenny, "İsrail'in sadece son iki haftada değil, 75 yıldır işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerekiyor. Dürüst olalım, İsrail'in işlediği cinayetler yanına kar kalıyor." dedi.

Filistin halkına verdiği destekle bilinen milletvekili Kenny, İsrail işgalini "defakto ilhak" olarak tanımlayan ilk AB ülkesi İrlanda'nın, Filistin meselesine yaklaşımını ve "apartheid devlet" olarak nitelediği İsrail'in saldırganlığına karşı uluslararası toplumun atması gereken adımları AA muhabirine anlattı.

Uzun yıllar kolonizasyona maruz kalmış İrlanda'nın, işgal altında olma hissini gayet iyi bildiğini aktaran Kenny, "Açıkçası, Filistin meselesi bizim insanımızın çoğuna her zaman çok yakın bir mesele olmuştur. Neler yaşadıklarını anlıyoruz." diye konuştu.

Kenny, Filistinlilere bir nevi vahşetin yaşatıldığını gördüklerini söyleyerek "Bu temelde, Filistinlilerin haklarına ve talep edilenlerle bağlantılı olarak kendi kaderlerini tayin hakkına (İrlanda'da) büyük bir destek var." ifadelerini kullandı.

İrlanda Parlamentosunun, 26 Mayıs'ta İsrail işgalini "defakto ilhak" olarak tanımlayan önergeyi kabul etmesine atıfta bulunan Kenny, bu önergenin, İsrail'in fiili örgütlenme yürüttüğünü onayladığını belirtti.

Gino Kenny, "Hepimiz işgal ve ilhakın onlarca yıldır devam ettiğini biliyoruz. (İrlanda'da) Hükümetin bunu İsrail'in bir politikası olduğunu belirtmesi memnuniyetle karşılandı. Umarım diğer Avrupa ülkeleri de bunu tanıyacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Artık sözde değil, fiiliyatta İsrail'e tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Kenny, İsrail'e verilecek yanıtın ekonomik ve siyasi yaptırımlar yoluyla olması gerektiğinin altını çizdi.

Kenny, "İsrail'in sadece son iki haftada değil, 75 yıldır işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerekiyor. İsrail'in hesap verebilir olması gerekiyor. Dürüst olalım, İsrail'in işlediği cinayetler yanına kar kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda hükümetine, İsrail'in Dublin Büyükelçisi Ophir Kariv'in sınır dışı edilmesi talebinde de bulunduklarını fakat hükümetin büyükelçiyi sınır dışı etmeyeceğini açıkladığını hatırlatan Kenny, "Bizim için asıl mesele İsrail'e karşı yaptırımlar. Ana hedef budur. İsrail hiçbir şekilde normalleşmedi." diye konuştu.

"AB, kelimenin tam anlamıyla etkisiz ve iradesiz korkaklar"

Kenny, Avrupa Birliği'nin (AB), bomba ihbarı neticesinde bir uçağın Minsk'e acil iniş yapması üzerine, Belarus'a yaptırım uygulamakta hızlı olduğu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları söz konusu olduğunda ise "ikiyüzlü davrandığı" eleştirisinde bulunarak "AB, kelimenin tam anlamıyla etkisiz ve iradesiz korkak. Bu kuşak soracak. 'İşgalci güce karşı herhangi bir yaptırım olmadığı halde, Filistin devletinde bu neden sürekli devam ediyor' diye soracak." ifadelerini kullandı.

İsrail'e karşı sözlerin artık bir kenara bırakılıp harekete geçilmesi çağrısında bulunan Kenny, "Çünkü sen yapmazsan, harekete geçmezsen, o zaman işgalin suç ortağı olursun." dedi.

"Filistinlilerin işgale direnme hakları var"

Kenny, İsrail'in saldırganlığa son vermesi için uluslararası yasaların çıkarıldığının fakat İsrail'in uluslararası hukuku da çiğnemeye devam ettiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bu, işe yaramıyor. Bunun ötesine geçtiler. Uluslararası alanda şu anda olması gereken şey, BDS hareketidir. Bence son derece önemli. Boykot, tecrit ve yaptırımlar. Bunun uluslararası olması gerekiyor. İsrail, BDS tarafından ekonomik olarak sorumlu tutulup cezalandırılırsa Filistin'deki durumun çok farklı olacağını düşünüyorum."

İsrail'e karşı Filistin'in kendini savunma hakkı olduğunu söyleyen Kenny, "Filistinlilerin işgale direnme hakları var. Bu, yeni bir şey değil. Pek çok grup ve halk vahşice, gaddarca işgal edildi. Bu insanlar her hakka sahipler." diye konuştu.

İrlanda Parlamentosunda Filistin'in sesi olan milletvekili Gino Kenny, AA'ya konuştu
İrlanda Parlamentosunda Filistin'in sesi olan milletvekili Gino Kenny, AA'ya konuştu
İrlanda Parlamentosunda Filistin'in sesi olan milletvekili Gino Kenny, AA'ya konuştu
İrlanda Parlamentosunda Filistin'in sesi olan milletvekili Gino Kenny, AA'ya konuştu

Milletvekili, Filistin, İrlanda, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İrlanda Parlamentosunda Filistin'in sesi olan milletvekili Gino Kenny, AA'ya konuştu - Son Dakika


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