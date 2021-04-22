İrlanda, Pfizer & BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatacak

İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi (NIAC), hükümete, Johnson & Johnson Janssen koronavirüs aşısı kullanım onayı vermek için bugün toplantı yapacak. NIAC'ın gündeminde ayrıca, Pfizer BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi 6 haftaya uzatarak daha fazla kişiye ilk doz aşıyı uygulama planı yer alıyor.

Yerel basında çıkan habere göre, hükümete yakın bir kaynak NIAC'ın bugün Johnson & Johnson Janssen koronavirüs aşısına onay tavsiyesi vermek için toplantı yapacağı ve yüksek ihtimalle aşıya kullanım onayı vereceği belirtildi. NIAC bugünkü toplantıda ayrıca, Pfizer BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi 6 haftaya uzatma olasılığını görüşecek. İrlanda hükümeti, Pfizer aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatarak daha fazla kişiye ilk dozu uygulamayı planlıyor. NIAC bugünkü toplantı sonucunda yarın İrlanda hükümetine tavsiyelerini iletecek.