İrlanda Polisine Başörtüsü İzni

İrlanda polisi, farklı kökenlerden gelenlerin teşkilata katılmasını sağlamak amacıyla ilk kez başörtüsüne izin verme kararı aldı.

İrlanda polisi, farklı kökenlerden gelenlerin teşkilata katılmasını sağlamak amacıyla ilk kez başörtüsüne izin verme kararı aldı.



İrlanda polis gücünden (An Garda Siochana) yapılan yazılı açıklamada, mevcut üniforma kurallarının Sih ve Müslüman topluluk üyelerinin teşkilata katılması önünde büyük bir engel oluşturduğu belirtildi.



Bu yüzden üniforma kurallarının değiştirilmesine karar verildiği kaydedilen açıklamada, Sih topluluk üyelerinin türban, Müslüman topluluk üyelerinin de başörtüsü takmasına izin verileceği vurgulandı.



Yeni bir işe alım sürecinin de başlatıldığı ifade edilen açıklamada, mevcut 14 bin 161 olan polis sayısının 2021 yılına kadar 15 bine kadar çıkarılmasının hedeflendiği duyuruldu.



Teşkilat Müdürü Drew Harris de bir organizasyon olarak hizmet edilen toplumu doğru şekilde yansıtmanın önemine dikkati çekerek, her kesimden kişilerin kendilerine katılmasını teşvik etmek istediklerini söyledi.



Harris, türban veya başörtüsüne izin kararının azınlıkları teşkilata katılmaya teşvik edeceğini umduklarını da belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Madde Bağımlısı Genç, Ebeveynlerini Rehin Aldı! Polis, 2 Saatte İkna Etti

Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı

Günlük Kiralık Evde, Çekyat Altında Uzuvları Kesilmiş Kadın Cesedi Bulundu

Trabzonspor, Durica'ya 400 Bin Euro Ödeyecek