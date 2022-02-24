İrlanda: Rusya, korkunç saldırganlık eylemi için ağır bedel ödeyecek - Son Dakika

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, "Rusya, bu korkunç saldırganlık eylemi için ağır bedel ödeyecek. Ukrayna'nın yanındayız." ifadesini kullandı.

Martin, Twitter hesabından "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve rejimini sorumlu tutmak için Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışacağız. Rusya, bu korkunç saldırganlık eylemi için ağır bedel ödeyecek. Ukrayna'nın yanındayız." paylaşımını yaptı.