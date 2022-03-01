İrlanda: Rusya Ukrayna'da "savaş suçu" işliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İrlanda: Rusya Ukrayna'da "savaş suçu" işliyor

01.03.2022 16:31
İrlanda: Rusya Ukrayna'da "savaş suçu" işliyor

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini belirterek, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini belirterek, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.

Coveney, İrlanda'nın kamu yayın kuruluşu RTE'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki durumu "son derece kötü" olarak niteledi ve çok sayıda sivil can kaybının beklenebileceğini kaydetti.

Bakan Coveney, "Durum kesinlikle korkunç. Giderek daha fazla sivilin öldürüldüğünü biliyoruz ve Rus güçlerinin aslında bir savaş suçu olan, sivilleri hedef aldığını gösteren kanıtlar var ve bence bu konuda çok açık ve net olmalıyız." dedi.

Dün geç saatlerde Harkiv kentindeki yerleşim alanlarında misket bombalarının kullanıldığına dair inandırıcı raporlar ve fotoğraflar gördüklerine işaret eden Coveney, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar, uluslararası hukukun kabul edilemez ihlalleridir. Bunlar savaş suçudur ve böyle adlandırılmalılar. Elbette, Rusya'dan Ukrayna'ya gelen ağır zırhlı Rus birliklerinin varlığının her zaman arttığını da görüyoruz."

Coveney, ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız olmadığını belirterek, "Rusya'nın Avrupa'nın kalbindeki egemen bir ulusu agresif şekilde işgal ettiğini ve bu ihtilafta taraf olduklarını" sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Ukrayna ordusu tarafından etkisiz hale getirilen Rus askeri ailesi ile iletişime geçti: Anne ben esir alındım Ukrayna ordusu tarafından etkisiz hale getirilen Rus askeri ailesi ile iletişime geçti: Anne ben esir alındım Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek! Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek!

İrlanda, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İrlanda: Rusya Ukrayna'da 'savaş suçu' işliyor - Son Dakika


Son Dakika
16:31 Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım
16:29 İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı
16:23 Bakan Koca'dan maske sinyali: Zorunluluk kalkıyor mu? Gözler yarınki toplantıda
16:13 Filistinli genç kıza saldıran İsrail polisinin görüntüleri kamerada!
16:06 Türkiye karşıtı ABD'li senatör, Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısını sosyal medyadan paylaştı!
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
15:56 Savaş uzarsa ekmeği, yağı ve unu daha pahalıya alacağız!
15:48 Eski koltukta gelecekten haber veren not buldular! Okuduklarına inanamadılar
15:42 Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek!
15:41 Rusya-Ukrayna savaşında 'termobarik roket' korkusu: Etkileri ne, kurtulmak mümkün mü? Uzmanlar anlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 16:39:20. #1.11#
SON DAKİKA: İrlanda: Rusya Ukrayna'da "savaş suçu" işliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement