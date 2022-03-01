İrlanda: Rusya Ukrayna'da "savaş suçu" işliyor - Son Dakika

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini belirterek, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.

Coveney, İrlanda'nın kamu yayın kuruluşu RTE'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki durumu "son derece kötü" olarak niteledi ve çok sayıda sivil can kaybının beklenebileceğini kaydetti.

Bakan Coveney, "Durum kesinlikle korkunç. Giderek daha fazla sivilin öldürüldüğünü biliyoruz ve Rus güçlerinin aslında bir savaş suçu olan, sivilleri hedef aldığını gösteren kanıtlar var ve bence bu konuda çok açık ve net olmalıyız." dedi.

Dün geç saatlerde Harkiv kentindeki yerleşim alanlarında misket bombalarının kullanıldığına dair inandırıcı raporlar ve fotoğraflar gördüklerine işaret eden Coveney, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar, uluslararası hukukun kabul edilemez ihlalleridir. Bunlar savaş suçudur ve böyle adlandırılmalılar. Elbette, Rusya'dan Ukrayna'ya gelen ağır zırhlı Rus birliklerinin varlığının her zaman arttığını da görüyoruz."

Coveney, ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız olmadığını belirterek, "Rusya'nın Avrupa'nın kalbindeki egemen bir ulusu agresif şekilde işgal ettiğini ve bu ihtilafta taraf olduklarını" sözlerine ekledi.