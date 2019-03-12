İrlanda 'son dakika' anlaşmasını olumlu buldu

İrlanda Başbakanı Cumhuriyeti Varadkar, "Dün yapılan yeni anlaşma, bazılarının şüphe veya korkularını ortadan kaldırmak için istenen ek netlik, güvence ve teminatlar sağladı" dedi.

İrlanda Başbakanı Cumhuriyeti Varadkar, "Dün yapılan yeni anlaşma, bazılarının şüphe veya korkularını ortadan kaldırmak için istenen ek netlik, güvence ve teminatlar sağladı" dedi.

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