Son Dakika Haberleri: İrlanda 'son dakika' anlaşmasını olumlu buldu

İrlanda 'son dakika' anlaşmasını olumlu buldu

2 saat önce

İrlanda Başbakanı Cumhuriyeti Varadkar, "Dün yapılan yeni anlaşma, bazılarının şüphe veya korkularını ortadan kaldırmak için istenen ek netlik, güvence ve teminatlar sağladı" dedi.

İrlanda 'son dakika' anlaşmasını olumlu buldu, System.String[]
İrlanda Başbakanı Cumhuriyeti Varadkar, "Dün yapılan yeni anlaşma, bazılarının şüphe veya korkularını ortadan kaldırmak için istenen ek netlik, güvence ve teminatlar sağladı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:10 

Ekonomi
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