İrlanda 'son dakika' anlaşmasını olumlu buldu
2 saat önce
İrlanda Başbakanı Cumhuriyeti Varadkar, "Dün yapılan yeni anlaşma, bazılarının şüphe veya korkularını ortadan kaldırmak için istenen ek netlik, güvence ve teminatlar sağladı" dedi.
İrlanda Başbakanı Cumhuriyeti Varadkar, "Dün yapılan yeni anlaşma, bazılarının şüphe veya korkularını ortadan kaldırmak için istenen ek netlik, güvence ve teminatlar sağladı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:10
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