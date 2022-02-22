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İrlanda: Ukrayna'nın egemenliğine verdiğimiz destek sarsılmaz - Son Dakika

İrlanda: Ukrayna'nın egemenliğine verdiğimiz destek sarsılmaz

22.02.2022 00:40
İrlanda: Ukrayna'nın egemenliğine verdiğimiz destek sarsılmaz

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararına tepki göstererek, ülkesinin, Rusya'ya yönelik yaptırımlar dahil net ve güçlü bir Avrupa Birliği (AB) yanıtını...

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararına tepki göstererek, ülkesinin, Rusya'ya yönelik yaptırımlar dahil net ve güçlü bir Avrupa Birliği (AB) yanıtını desteklediğini bildirdi.

Coveney, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması kararının "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu belirtti.

Bakan Coveney, "İrlanda'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ve kendi dış ve güvenlik politikası yolunu seçme hakkına verdiği destek sarsılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın kararını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Coveney, söz konusu kararın, Minsk anlaşmalarının da açık ve tek taraflı ihlali olduğunu kaydetti.

Coveney, "İrlanda, ek yaptırım önlemleri dahil net ve güçlü bir AB yanıtını desteklemektedir." ifadesini kullandı.

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Avrupa Birliği, İrlanda, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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