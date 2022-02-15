İrlanda, vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini istedi - Son Dakika

İrlanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına bölgede artan askeri hareketlilik nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmemeleri çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'da bulunan vatandaşların ticari uçuşlarla ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Özel gerekçelerle Ukrayna'ya gitmeyi planlayanlarla iletişim halinde olunduğu ve bu kişilerin özel durumlarıyla ilgili özel destek sağlanmaya devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

İrlanda, Kiev Büyükelçiliğini minimum personelle açık tutmaya devam edecek.

Dışişleri Bakanı Simon Coveney TD, dün yaptığı açıklamada, İrlanda'nın tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik bir yol bulunmasına dair tüm gayretleri destekliğini belirtmiş ve Rusya'yı uluslararası hukuka uygun davranmaya davet etmişti.

Öte yandan, İngiltere, Kanada, Norveç, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu.