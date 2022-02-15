Üye Girişi
İrlanda, vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini istedi - Son Dakika

İrlanda, vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini istedi

15.02.2022 17:46
İrlanda, vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini istedi

İrlanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına bölgede artan askeri hareketlilik nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmemeleri çağrısı yaptı.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına bölgede artan askeri hareketlilik nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmemeleri çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'da bulunan vatandaşların ticari uçuşlarla ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Özel gerekçelerle Ukrayna'ya gitmeyi planlayanlarla iletişim halinde olunduğu ve bu kişilerin özel durumlarıyla ilgili özel destek sağlanmaya devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

İrlanda, Kiev Büyükelçiliğini minimum personelle açık tutmaya devam edecek.

Dışişleri Bakanı Simon Coveney TD, dün yaptığı açıklamada, İrlanda'nın tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik bir yol bulunmasına dair tüm gayretleri destekliğini belirtmiş ve Rusya'yı uluslararası hukuka uygun davranmaya davet etmişti.

Öte yandan, İngiltere, Kanada, Norveç, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu.

YORUMLAR
500

Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, İrlanda, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İrlanda, vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini istedi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:46 Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor!
17:41 Yatağa bağımlı hastalar artık hastaneye gelmeyecek! Sağlık raporları evde düzenlenecek
17:36 Slavia Prag'da Fenerbahçe maçı öncesi şaşırtan sürpriz! Teknik direktör, İstanbul'a gelemedi
17:36 Ozan Güven'in yargılandığı davada şoför konuştu: Hastaneye gitmeyi kabul etmedi
17:34 Putin de savaş sebebi sayılacak hamleyi dile getirdi: Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var
17:31 Fenerbahçe'den Lucescu bombası! Löw'ü bekleyen herkes çok şaşıracak
17:29 Enerji fiyatları en çok hangi ülkede yükseldi? Türkiye listede zirveye oynuyor
17:14 Dünyanın sonunu merak mı ediyorsunuz? İşte o görüntüler
16:48 Tinder avcılarının taktiklerini bilmek sizi kurban olmaktan kurtarabilir
16:43 EMO Başkanı Bülent Pala: İyileştirme iddiaları tamamen göstermelik
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 17:52:15. #1.12#
SON DAKİKA: İrlanda, vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini istedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement