İrlanda ve Norveç'te korona virüsü nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İrlanda ve Norveç'te korona virüsü nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

İrlanda ve Norveç'te korona virüsü nedeniyle okullar tatil edildi

6 saat önce

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle İrlanda ve Norveç'te okullar tatil edildi.

İrlanda ve Norveç'te korona virüsü nedeniyle okullar tatil edildi, System.String[]

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle İrlanda ve Norveç'te okullar tatil edildi.


Korona virüsü dünyada hızla yayılmaya devam ederken, virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. İrlanda ve Norveç'te okullar tatil edildi. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle ülke genelindeki tüm okulların 29 Mart'a kadar tatil edildiği duyuruldu. Ülkede korona kaynaklı 1 kişi hayatını kaybederken, tespit edilen toplam vak'a sayısı 43'e ulaştı.


Norveçli yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, ülkedeki toplam vak'a sayısının 687'ye yükselmesinin ardından ülke genelindeki okulların tatil edildiği belirtildi. - DUBLİN

Norveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı

Son Dakika Haberleri
22:12 Tüm sanatsal etkinlikler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi
22:10 Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu
22:10 Üniversitelerde tatil öğrencileri kapsıyor
22:02 Kars'ta öğrenciler bilet kuyrukları oluşturdu
22:01 Okulların tatil ilan edilmesiyle öğrenciler otogara akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 22:16:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İrlanda ve Norveç'te korona virüsü nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]