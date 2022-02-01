Üye Girişi
İrlanda yasal statüsü olmayanlara vatandaşlık yolunu açtı - Son Dakika

İrlanda yasal statüsü olmayanlara vatandaşlık yolunu açtı

01.02.2022 19:59
İrlanda yasal statüsü olmayanlara vatandaşlık yolunu açtı

İrlanda, ülkede yasal statüsü bulunmayan 17 bin göçmen için af süreci başlattı.

İrlanda, ülkede yasal statüsü bulunmayan 17 bin göçmen için af süreci başlattı.

İrlanda basınındaki haberlere göre, uygulamadan en az 4 yıldır ülkede bulunan yetişkinler yararlanabilecek. Çocuklarda bu süre 3 yıl, mültecilerde ise 2 yıl olacak.

Başvuru sahiplerine çalışabilme ve ileride İrlanda vatandaşı olabilme imkanı tanıyan planda başvurular, 31 Temmuz'a kadar sürecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, planın İrlanda toplumuna katkıda bulunan ancak hala "yasallık gölgesinde" yaşayan birçok insanın hayatını iyileştireceğini kaydetti.

McEntee, "Bu plan, kriterlerini karşılayanlara kıyıda köşede yaşama yerine ülkede kalma, ikamet etme ve İrlanda toplumunun bir parçası olma fırsatı sağlayacak." dedi.

McEntee, başvuru sahiplerinin, ülkede yaşadıklarını veya çalıştıklarını banka hesapları, makbuzlar veya çocuklarının okullarından alacakları mektuplar gibi belgelerle ispatlamaları gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ülkede yasal statüsü bulunmayan 17 bin civarında göçmenin yaşadığı belirtiliyor.

YORUMLAR
500

İrlanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İrlanda yasal statüsü olmayanlara vatandaşlık yolunu açtı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:56 Çoban, koyunlarıyla birlikte mahsur kaldı! 4 gün boyunca aç ve susuz bekledi
19:55 Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu
19:41 Galatasaray taraftarından gündem olan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı gittikçe büyüyor
19:39 Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e büyük şok! Partilerinden istifa edenler CHP'ye katıldı
19:38 Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetiyle gündeme gelen Zeynep Ergül için tahliye kararı verildi
19:37 Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız?
19:09 Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı
18:55 18 yaşındaki genç kız terastan atladı! O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
18:26 Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 20:05:41. #1.13#
SON DAKİKA: İrlanda yasal statüsü olmayanlara vatandaşlık yolunu açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement