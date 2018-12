İrlanda'nın güney batı kıyısında petrol için sondaj yapan İrlandalı petrol ve doğal gaz arama firması, çok az petrol bulmasına karşın sıcak su kaynağı buldu. Şimdi şirket offshore jeotermal enerji üretimi seçeneğini araştırıyor.İrlanda'dan geçen hafta bildirilen haberlerde, İrlanda petrol ve doğal gaz araştırma firması Providence Resources, şu anda İrlanda kıyılarında bulunan sıcak sudan elektrik üretme seçeneğini araştırıyor. Kaynak, Porcupine Basin bölgesinde İrlanda'nın güney batı sahilindeki deniz yatağının 3.000 metre derinliğinde bulunmuştur. Proje sahası jeotermal sektöründeki önemli oyuncular tarafından ilgi görmüştür. İrlanda Bağımsız Haberleri, bu oyuncuların bir kısmının, bu seçeneğin mümkün olup olmadığını ve bunun nasıl mümkün kılınabileceğini tartışmak üzere Ocak 2019'da İrlanda'ya gideceğini bildirdi.Şirket, Providence Resources, Tony O'Reilly jr, Dunquin North bölgesinde petrol arıyordu, ancak çok az miktarda petrol bulunmasına rağmen, bol miktarda sıcak su keşfetti. Şu an seçenek deniz yatağında bir jeotermal enerji santrali kurmaktır. Her ne kadar petrol ve gaz şirketlerinin, mevcut tekniklerinden faydalanarak yenilenebilir enerjiye nasıl çeşitlilik sağlayabileceğine dair seçenekler konuşulsa da, bu aşamada olası herhangi bir gelişme, her şeyden önce bir araştırma olacaktır. Üretilebilecek elektriğin satılması için, 275 kilometre uzaklıktaki hata bağlanmak, oldukça yüksek iletim yatırımı gerektirecektir. Şirket, Dunquin South'da, ENI, Repsol ve Sosina'nın yanı sıra petrol sondajı planlıyor.The post İrlandalı bir enerji firması, İrlanda açıklarında petrol yerine jeotermal kaynak buldu appeared first on Enerji Enstitüsü