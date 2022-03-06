İrlandalı milletvekilinden Ukrayna ve Filistin'e "çifte standart" uygulandığı eleştirisi - Son Dakika

İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan İrlanda hükümetini, aynı yaptırımları İsrail'e uygulamadığı gerekçesiyle "çifte standart"la suçladı.

Barrett, İrlanda parlamentosunda yaptığı konuşmada, hükümetin, Rusya'ya yaptırım uygulama kararının haklı olduğunu, ancak, aynı yaptırımların İsrail'e uygulanmasına karşı çıkılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan İrlanda hükümetini, aynı yaptırımları İsrail'e uygulamadığı gerekçesiyle çifte standartla suçlayan Barrett, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in insanlığa karşı işlenen suçlarını tanımlamak için en güçlü ve sağlam dili doğru şekilde kullanmaktan mutluluk duyuyorsunuz, ancak İsrail'in Filistinlilere yönelik muamelesini tarif ederken aynı güçlü dili kullanmayacaksınız." ifadesini kullandı.

"Apartheid kelimesini bile kullanmak istemiyorsunuz"

Konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara ve Filistinlilere yönelik hak ihlallerine değinen Barrett, "Yaptırımları boş verin, Apartheid kelimesini bile kullanmak istemiyorsunuz." dedi.

Barrett, "Putin'e ve haydutlarına karşı yaptırım uygulanması 5 gün sürdü." ifadesini kullanarak, ancak Filistinlilere 70 yıldır eziyet edenlere yaptırımların "yararlı" olmayacağını kinayeli şekilde dile getirerek, hükümeti eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü'nün, Apartheid sistemini sürdüren İsrailli yetkililere yönelik hedefli yaptırımlar için çağrıda bulunduğunu söyleyen Barrett, " Vladimir Putin'e karşı başlattığınız yaptırımların tıpatıp aynısı." ifadesine yer verdi.