İrlandalı milletvekilinden Ukrayna ve Filistin'e "çifte standart" uygulandığı eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi

İrlandalı milletvekilinden Ukrayna ve Filistin'e "çifte standart" uygulandığı eleştirisi

06.03.2022 18:23
İrlandalı milletvekilinden Ukrayna ve Filistin'e "çifte standart" uygulandığı eleştirisi

İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan İrlanda hükümetini, aynı yaptırımları İsrail'e uygulamadığı gerekçesiyle "çifte standart"la suçladı.

İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan İrlanda hükümetini, aynı yaptırımları İsrail'e uygulamadığı gerekçesiyle "çifte standart"la suçladı.

Barrett, İrlanda parlamentosunda yaptığı konuşmada, hükümetin, Rusya'ya yaptırım uygulama kararının haklı olduğunu, ancak, aynı yaptırımların İsrail'e uygulanmasına karşı çıkılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan İrlanda hükümetini, aynı yaptırımları İsrail'e uygulamadığı gerekçesiyle çifte standartla suçlayan Barrett, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in insanlığa karşı işlenen suçlarını tanımlamak için en güçlü ve sağlam dili doğru şekilde kullanmaktan mutluluk duyuyorsunuz, ancak İsrail'in Filistinlilere yönelik muamelesini tarif ederken aynı güçlü dili kullanmayacaksınız." ifadesini kullandı.

"Apartheid kelimesini bile kullanmak istemiyorsunuz"

Konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara ve Filistinlilere yönelik hak ihlallerine değinen Barrett, "Yaptırımları boş verin, Apartheid kelimesini bile kullanmak istemiyorsunuz." dedi.

Barrett, "Putin'e ve haydutlarına karşı yaptırım uygulanması 5 gün sürdü." ifadesini kullanarak, ancak Filistinlilere 70 yıldır eziyet edenlere yaptırımların "yararlı" olmayacağını kinayeli şekilde dile getirerek, hükümeti eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü'nün, Apartheid sistemini sürdüren İsrailli yetkililere yönelik hedefli yaptırımlar için çağrıda bulunduğunu söyleyen Barrett, " Vladimir Putin'e karşı başlattığınız yaptırımların tıpatıp aynısı." ifadesine yer verdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana İsrail'e 1408 Ukraynalı geldi Son dakika haberleri! Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana İsrail'e 1408 Ukraynalı geldi İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan

İrlanda, Ukrayna, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İrlandalı milletvekilinden Ukrayna ve Filistin'e 'çifte standart' uygulandığı eleştirisi - Son Dakika


Son Dakika
18:14 İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı
18:12 Şamil Tayyar, hem fahiş fiyatları hem de partisini eleştirdi: Çözüm üretemiyorsak siyasi faturası ağır olur
18:07 Kritik maç öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması geldi: Moralimiz yüksek, iyi hazırlandık
18:04 Abdullah Avcı, 24 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet yaşamak istiyor
17:59 Dev derbiye dakikalar kaldı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
17:54 Hasan Koni'den canlı yayında tepki çeken sözler: Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor, ama Avrupa'ya gidiyorlar
17:40 Mariupol'de geçici ateşkes başladı! Sivillerin tahliyeleri durduruldu
17:31 Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil ve İrfan Can'a tavsiye: Her şeyi bir kenara bırakın, Trabzonspor maçını alın
17:19 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktılar! Başkan Sancak'ın konu ile açıklaması şok etti: 5-6 tane muska bulduk
17:12 Putin'in barış için tek bir şartı var! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkladı: Taleplerimiz karşılanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 18:29:18. #1.11#
SON DAKİKA: İrlandalı milletvekilinden Ukrayna ve Filistin'e "çifte standart" uygulandığı eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement