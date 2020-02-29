İrlandalı öğretmenlerden Beyşehir'de geri dönüşüm tesisine ziyaret - Son Dakika
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İrlandalı öğretmenlerden Beyşehir'de geri dönüşüm tesisine ziyaret

6 saat önce

Bir proje kapsamında Beyşehir'e gelen İrlandalı öğretmenler, geri dönüşüm tesisini ziyaret etti.

İrlandalı öğretmenlerden Beyşehir'de geri dönüşüm tesisine ziyaret, System.String[]

Bir proje kapsamında Beyşehir'e gelen İrlandalı öğretmenler, geri dönüşüm tesisini ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Erasmus plus okullar arası projesi çerçevesinde, Beyşehir ilçesinde bulunan Kuzey ve Güney İrlanda'dan gelen öğretmenler, ilçe merkezinde faaliyet gösteren Furkan geri dönüşüm tesisine ziyarette bulundu.

Çevre Mühendisi Burak Güzel, ziyaretçilere Türkiye'deki atık toplama ve geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İrlandalı öğretmenlerin, Beyşehir'e bağlı Karaali Mahallesi'nde, proje ortağı olan Karaali Şehit Osman Karaağlı İlkokulu'nda düzenlenen çeşitli faaliyetlere katıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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