İrlandalı şirket, Ulusoy Elektrik'in yüzde 82'sini aldı
1 saat önce
Enerji yönetim şirketi Eaton Corp., Ulusoy Elektrik'in yüzde 82'sini yaklaşık 214 milyon dolar bedelle satın aldı.
Enerji yönetim şirketi Eaton Corp., Ulusoy Elektrik'in yüzde 82'sini yaklaşık 214 milyon dolar bedelle satın aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:18
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