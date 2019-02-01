Son Dakika Haberleri: İrlandalı şirket, Ulusoy Elektrik'in yüzde 82'sini aldı

İrlandalı şirket, Ulusoy Elektrik'in yüzde 82'sini aldı

1 saat önce

Enerji yönetim şirketi Eaton Corp., Ulusoy Elektrik'in yüzde 82'sini yaklaşık 214 milyon dolar bedelle satın aldı.

İrlandalı şirket, Ulusoy Elektrik'in yüzde 82'sini aldı, System.String[]
Enerji yönetim şirketi Eaton Corp., Ulusoy Elektrik'in yüzde 82'sini yaklaşık 214 milyon dolar bedelle satın aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:18 

ulusoy, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi

Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi Eskişehir'in Han İlçesinde İşçilerin Asgari Ücreti 2 Bin 255 Lira Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 10:46:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İrlandalı şirket, Ulusoy Elektrik'in yüzde 82'sini aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]