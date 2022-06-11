İrlandalı turist, denizde kalp krizi geçirdi! Olay yerindeki sağlık görevlisi ile bölgedeki bir eczacının müdahalesi işe yaradı - Son Dakika
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İrlandalı turist, denizde kalp krizi geçirdi! Olay yerindeki sağlık görevlisi ile bölgedeki bir eczacının müdahalesi işe yaradı

11.06.2022 15:30

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki İrlandalı turist, denizde kalp krizi geçirdi. Olayı gören vatandaşlar, turisti hemen su yüzeyinden alarak sahile çıkardı. Olay yerindeki hemşire ve eczacının yerine müdahalesi sayesinde kurtulan turistin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

30 Mayıs günü Kadınlar Denizi Plajı'nda meydana gelen olayda İrlandalı turist John Molloy (57), denizde yüzdüğü esnada bir anda fenalaştı. Bir süre suyun içinde çırpınan adam daha sonra su yüzeyinde hareketsiz halde kaldı. Durumu gören sahildeki vatandaşlar İrlandalı turisti hemen su yüzeyinden alarak sahile çıkardı. O sırada sahilde bulunan bir sağlık görevlisi ile bölgedeki bir eczacı ve vatandaşlar Molloy'e ilk yardımda bulundu.

EKİPLER GELDİĞİNDE SOLUNUMU DURMUŞTU

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen motosikletli sağlık personeli ve diğer vatandaşların yardımı ile kalbi ve solunumu duran İrlandalı turist tekrar yaşama döndürüldü. Yapılan müdahalenin ardından İrlandalı turist Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İrlandalı turistin iki gün sonra hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Denizde kalp krizi geçiren turisti yaşatmak için herkes seferber oldu

"ORADA OLAN HEMŞİREMİZ MÜDAHALEYE BAŞLAMIŞTI"

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Kuşadası Motosikletli Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli Paramedik Oğuz Kaan Kuzubaşlı, Kadınlar Denizi Plajı'ndaki boğulma vakası üzerine bölgeye gittiğini belirterek "Trafiğe kapalı bir alan olduğu için Motosikletli Acil Sağlık Hizmetleri ekibi olarak öncelikli ulaşım sağladık. Olay yerine ulaştığımda bölgede tatil yapan diğer meslektaşlarımın hastaya müdahaleye başladığını gördüm. Bir eczacı ve tatilde olan bir yoğun bakım hemşiremiz müdahaleye başlamıştı. Ben onlardan görevi devralarak devam ettirdim. Müdahalelerimiz başarılı bir sonuç verdi. Ardından ambulansla turistimizi Kuşadası Devlet Hastanesi'ne naklini sağladık" dedi.

Denizde kalp krizi geçiren turisti yaşatmak için herkes seferber oldu

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İrlandalı turiste ilk yardımda bulunan eczacı Simla Taneri ise "Eczaneme haber gelmesiyle, kalp krizi ve boğulma olayından haberdar oldum. Çeşitli ekipmanlarımı alıp hemen olay yerine koştum. Olay sırasında bir sağlıkçı bayanın da kalp masajı yardımıyla beraber müdahalede bulunduk, ilkyardım uyguladık. Hastanın solunum yolunu açtık. Sağlık ekipleri de hemen olay yerine geldi. Özellikle Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı motorize sağlık ekipleri olay yerine dar sokaklardan hızlıca ulaşabilme imkanı sağlıyor. Bundan dolayı Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüze Acil Sağlık Hizmetlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Denizde kalp krizi geçiren turisti yaşatmak için herkes seferber oldu
Denizde kalp krizi geçiren turisti yaşatmak için herkes seferber oldu
YORUMLAR
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İrlandalı turist denizde kalp krizi geçirdi... Vatandaşlar turistin yardımına böyle koştu İrlandalı turist denizde kalp krizi geçirdi... Vatandaşlar turistin yardımına böyle koştu Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor
Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Kuşadası, turist, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İrlandalı turist, denizde kalp krizi geçirdi! Olay yerindeki sağlık görevlisi ile bölgedeki bir eczacının müdahalesi işe yaradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İrlandalı turist, denizde kalp krizi geçirdi! Olay yerindeki sağlık görevlisi ile bölgedeki bir eczacının müdahalesi işe yaradı - Son Dakika
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