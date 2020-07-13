İrlandalı turist, sesinden etkilendiği müezzinin ezan okuması için Kaymakamlığa dilekçe verdi - Son Dakika

İrlandalı turist, sesinden etkilendiği müezzinin ezan okuması için Kaymakamlığa dilekçe verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yapan İrlandalı turist, sesinden etkilendiği müezzinin ezan okuması için Kaymakamlığa dilekçe verdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yapan İrlandalı turist, sesinden etkilendiği müezzinin ezan okuması için Kaymakamlığa dilekçe verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişiden güzel haber geldi
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları

Tatil için 10 yıldır Kuşadası'na gelen Hilary Demdsey, Hanım Camisi'nde okunan ezandan çok etkilenince camiye gidip müezzinle tanıştı.

Ezanı okuyan Arif Ercan'ın başka camide görevli olduğunu öğrenen Demdsey, Kuşadası Kaymakamlığına dilekçe verdi.

Demdsey, dilekçesinde Ercan'ın Hanım Camisi'nde ezan okunmasını talep etti.

Dilekçede, "Hristiyanlar olarak Hanım Camisi'nde çalışan müezzin Arif Ercan'ın ezan okumasından ve yeteneğinden çok etkilendik. Onun ezanı okumasıyla ifade etme şekliyle derin bir bağ hissettik. Onun ezanı dinlettiren yeteneğinden çok etkilendik. Sorumlu kişilerden onun Hanım Camisi'ne atanmasını talep ederiz." ifadesi yer aldı.

Kuşadası, turist, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İrlandalı turist, sesinden etkilendiği müezzinin ezan okuması için Kaymakamlığa dilekçe verdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:49 Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı
00:49
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 01:03:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İrlandalı turist, sesinden etkilendiği müezzinin ezan okuması için Kaymakamlığa dilekçe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]