Son Dakika Haberleri: İrlandalı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
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İrlandalı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nca İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyuruldu.

İrlandalı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nca İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, İrlanda uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

ANKARA,


İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:20 Kaynak: DHA
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