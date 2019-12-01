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İrlandalı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı'nca İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:20 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı'nca İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, İrlanda uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
ANKARA,
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