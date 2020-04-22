İrlandalılar 173 yıl önceki yardımı unutmadı - Son Dakika
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İrlandalılar 173 yıl önceki yardımı unutmadı

6 saat önce

İrlandalı futbol takımı Drogheda United, korona virüs mücadelesinde destek gönderen Türkiye'ye 173 yıl öncesindeki yardıma atıfta bulunarak sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

İrlandalılar 173 yıl önceki yardımı unutmadı, System.String[]

İrlandalı futbol takımı Drogheda United, korona virüs mücadelesinde destek gönderen Türkiye'ye 173 yıl öncesindeki yardıma atıfta bulunarak sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.


Korona virüs salgını mücadelesinde Türkiye'den koruyucu ekipman yardımı alan İrlanda'nın futbol takımı Drogheda United, bu yardımlar karşısında Türkiye'ye teşekkür etti. Armasında ay yıldız taşıyan ve Trabzonspor'un kardeş takımı olarak bilinen Drogheda United teşekkür mesajını iletirken, 173 yıl öncesindeki büyük kıtlıkta Osmanlı Devleti'nin İrlanda'ya yaptığı yardımları da hatırlattı.


1845 yılında İngiliz sömürgesi olan İrlanda, 6 yıl süren büyük bir kıtlık yaşadı. 1 milyona yakın İrlandalı hayatını kaybetti. Açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle 2 milyon kişi ise göç etmek zorunda kaldı. İrlanda halkının yaşadığı felaketi İrlanda asıllı doktoru Joseph'ten öğrenen Sultan Abdülmecid, 1847 yılında İngiliz Kraliçesi Victoria'dan gizli olarak erzak yüklü gemileri İrlanda'ya gönderdi. Sultan Abdülmecid'in gönderdiği yardım 31 Mart 1847'de Dublin'e ulaştı. 10- 14 Mart 1847 tarihleri arasında ise 3 gemi dolusu tahıl yardımı Dublin ve Cork limanları yerine sefaletin en yoğun yaşandığı Drogheda'ya gönderildi.


Ay yıldız arması taşıyorlar


Osmanlı Devleti'nden gelen yardımlar sayesinde hayatta kalan Droghedalılar, yardım gemilerinin taşıdığı ay yıldızlı sancağı o günden beri hiç unutmadı. Şehirlerini temsil eden Droghedalılar, Drogheda United takımının armasında ay yıldızı kullandı. 1923 yılındaki Lozan görüşmeleri sırasında Avrupalı tüm delege ve temsilciler Türkiye aleyhine oy verirken, sadece İrlandalı temsilci her oylamada Türkiye lehine oy vermişti.


Trabzonspor'un kardeş takımı


Drogheda United takımı 2012 yılında kendisiyle aynı renkleri taşıyan Trabzonspor'u kardeş takım ilan etti.


173 yıllık dostluk


İrlandalılar ile Türkler arasındaki 173 yıllık dostluk, tüm dünyayı saran korona virüs salgınında da devam etti. Türkiye, İrlanda'ya hayati öneme sahip sağlık malzemelerinden oluşan yardım kolilerini uçakla gönderirken Drogheda United takımı sosyal medya hesabından gönderdiği teşekkür mesajında, üzerinde Türkiye ve İrlanda bayraklarının yer aldığı yardım kolilerinin fotoğrafını paylaştı. Yayınlanan fotoğrafta kolilerin üzerinde Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine yer verilmesi dikkat çekti.


Takımın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "1847'de, kıtlık zamanında Türk devleti İrlanda'ya 3 gemiyle yiyecek gönderdi ve bu gemiler Drogheda'ya gelmişti. Aynı devlet bu hafta da kişisel koruyucu ekipman gönderdi" denildi. "Teşekkürler Türkiye" ifadesiyle bitirilen paylaşım binlerce beğeni aldı. - DUBLİN

Türkiye, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:25 Kaynak: İHA

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