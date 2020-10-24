İrlandalılar 37 yıl boyunca kentte yaşayan Fungie adlı yunusu arıyor - Son Dakika

İrlanda'nın Kerry kenti'nde 37 yıldır yaşayan halkın sevgilisi şişe burunlu yunus Fungie'nin, perşembe gününden beri kayıp olduğu açıklandı. Bölge halkı Fungie'nin bulunması için seferberlik başlattı.

İrlanda, Kerry kenti'nde 37 yıldır yaşayan halkın sevgilisi şişe burunlu yunus Fungie'nin kaybolmasının ardındna kentte seferberlik ilan etti. 1983 yılından bu zamana kadar Kerry kentinin Dingle Limanı'nda yaşayan Fungie, kentin sembolü haline geldi. İki gün önce kaybolan yunus balığının perşembe günü bir balıkçı teknesinin yanında yüzdüğü andan beri ortada görülmedi.

DENİZ TABANI SONAR ARAMASI YAPILDI

Dingle Dolphin Tekne Turları Başkanı Jimmy Flannery basına yaptığı açıklamada "En fazla dört veya beş saat ortadan kaybolurdu.Bölge halkı ile birlikte endişeliyiz. Kentimizin bir parçası insan dostuydu." dedi. Flannery açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Cumartesi gününe kadar arama yapan 12 teknemiz vardı ve pazar günü dalgıçlar, normalde görüneceği koylarda ve körfezlerde kapsamlı bir arama yaptı. Ayrıca deniz tabanının sonar taramasını yaptılar, ancak iz yok"