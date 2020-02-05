Irmağa atlayan kızını kurtarmak isteyen baba kayboldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Irmağa atlayan kızını kurtarmak isteyen baba kayboldu - Son Dakika

Irmağa atlayan kızını kurtarmak isteyen baba kayboldu

1 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde 16 yaşındaki kızının ırmağa atladığını gören baba, çocuğunu kurtarmak için ırmağa girdikten sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Irmağa atlayan kızını kurtarmak isteyen baba kayboldu, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde 16 yaşındaki kızının ırmağa atladığını gören baba, çocuğunu kurtarmak için ırmağa girdikten sonra akıntıya kapılarak kayboldu.


Alınan bilgiye göre, erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan 16 yaşındaki G.Günal ilçedeki köprüye giderek kendini suya bıraktı. Olay yerinde bulunan baba Gürsel Günal ise kızını kurtarmak için ırmağa girdi. Köprüden atlayan kız ırmak kenarına tutunarak yardım beklerken, baba Gürsel Günal ise ırmağın akıntısına kapılarak kayboldu.


Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve polis ekipleri tarafından G.Günal mahsur kaldığı yerden kurtarılarak Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Gürsel Günal için ise Samsun'dan gönderilen AFAD ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bölgede arama tarama çalışmalarına başladı.


"Tüm imkanlar seferber edildi"


Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, kayıp olan baba Günal için AFAD ve itfaiye ekiplerinin seferber edildiğini belirterek, "Yaşanan olayda Gürsel Günal isimli vatandaşımız suyun akıntısına kapılarak kaybolmuştur. Yetkili ekiplerimiz tarafından tüm imkanlar seferber edildi" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:44 Kaynak: İHA
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