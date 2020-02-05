Irmağa düşen kızını kurtarmak için suya atlayan baba kayboldu - Son Dakika
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Irmağa düşen kızını kurtarmak için suya atlayan baba kayboldu

56 dakika önce

SAMSUN'daki Terme Irmağı'na düşen Gizem G.'yi (20), kurtarmak suya atlayan baba Gürsel G., kayboldu.

Irmağa düşen kızını kurtarmak için suya atlayan baba kayboldu, System.String[]

SAMSUN'daki Terme Irmağı'na düşen Gizem G.'yi (20), kurtarmak suya atlayan baba Gürsel G., kayboldu. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan genç kız ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, saat 22.45 saatlerinde ilçe merkezinde bulunan Terme Irmağı'nda meydana geldi. Baba Gürsel G., henüz bilinmeyen nedenle nehre düşen kızı Gizem G.'yi kurtarmak için suya atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince suda kaybolan baba ile kızı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba Gürsel G. ise bulunamadı. Bölgeye gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar, baba Gürsel G.'nin bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı.


İtfaiye, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:54 Kaynak: DHA
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