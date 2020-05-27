Irmağa düşen otomobildeki 2 kişi, kayıkla kurtarıldı - Son Dakika

SAMSUN'da, ırmağa düşen otomobilin üzerine çıkan 2 kişi, kayıkla kurtarıldı. Araç ise 5 saat süren çalışmanın ardından traktörle çekilip, kıyıya çıkarıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Terme ilçesinde meydana geldi. A.B. (46) direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobiliyle Terme Irmağı'nın denize döküldüğü kısımda suya düştü. Sürücü ile birlikte yanında bulunan arkadaşı S.O., kısmen suya batan aracın üzerine çıkarak, yardım istedi. Sesleri duyan balıkçı Aşkın Şen, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdikten sonra kayıkla geldiği otomobilin yanından 2 kişiyi alarak, kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ve arkadaşı, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili Terme Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.

TRAKTÖRLE ÇEKİLDİ

Öte yandan balıkçı Taha Aksu (17), suya dalarak, otomobilin çeki demirine halat bağladı. 2 kayıkla birden çekilmeye çalışılan otomobil, yeterli gelmemesi üzerine sudan çıkarılamadı. Otomobil, başka mahalle sakini tarafından traktörle çekilerek, 5 saat sonra kıyıya çıkarıldı.

?Olayı anlatan balıkçı Aşkın Şen, "Ben kayığımın yanına gelmiştim. Bir bağırtı duyunca buraya geldim. Suya batmış aracın üstünde 2 kişi oturuyorlardı, ben alıp, ambulansa verdim. Aracı ancak çıkarabildik. Ben kayığımla denedim ama olmadı, şimdi arkadaş traktör getirdi. Onunla çıkarabildik" dedi.