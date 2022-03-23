Irmağa düşen yaralı karacayı kurtarıp, omzunda taşıdı - Son Dakika
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Irmağa düşen yaralı karacayı kurtarıp, omzunda taşıdı

23.03.2022 12:48

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kepçe operatörü Yener Soylu, düştüğü ırmakta mahsur kalan yaralı karacayı kurtarıp, omzunda yola kadar taşıdı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kepçe operatörü Yener Soylu, düştüğü ırmakta mahsur kalan yaralı karacayı kurtarıp, omzunda yola kadar taşıdı. Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen karaca, tedavi için veterinere götürüldü.

İlçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerden kaçan karaca, Melet Irmağı'na düştü. Suyun içerisinde çırpınan karacayı gören kepçe operatörü Yener Soylu ile arkadaşı Umut Gümüş, araçlarını durdurarak ırmak kenarına indi. Çevredeki köpekleri uzaklaştıran Soylu, daha sonra karacayı kurtarmak için suya girdi. Soylu, ayağı taşa sıkışan ve yürüme zorluğu çeken karacayı kurtarıp, omzunda yola kadar taşıdı. Çalıştığı iş yerine götürdüğü yaralı karacaya su ve yem veren Soylu, durumu Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelip, teslim alınan ve vücudunda saçma izleri de olduğu tespit edilen karaca, tedavisi için veterinere götürüldü.


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Milli Parklar, Melet Irmağı, Altınordu, Saraycık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Irmağa düşen yaralı karacayı kurtarıp, omzunda taşıdı - Son Dakika
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