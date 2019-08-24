Irmağın çamurlu suyu denizin rengini değiştirdi

BARTIN'da yağmur yağışlarının ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın'dan geçen Bartın Irmağı'nın su seviyesi, yağmur ve sel sularıyla birlikte yükseldi. Kentte 3 gündür etkili olan yağmurun ardından ırmağın Karadeniz'e döküldüğü Bartın Limanı açığında, denizin rengi değişti. Liman bölgesinde geniş su alanının rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Denizin renginin değişmesine ve atıkların oluşuna aldırış etmeyen vatandaşlar ise İnkum tatil beldesindeki sahilde denize girmeye devam etti.