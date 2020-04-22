Irmak'a doğum günü pastası Yunuslardan - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Irmak isimli kız çocuğuna, doğum gününde motosikletli yunus timlerinden sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Kapısına pastayla gelen polisleri görünce şaşıran minik Irmak, polis ağabeylerinin "İyi ki doğdun Irmak" şarkısı eşliğinde pastadaki mumları üfledi.



Duygulandıran olay Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yaş altı nüfusun sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle evinden çıkıp arkadaşlarını görmeyen 11 yaşındaki Irmak, doğum gününü polis ağabeyleriyle kutlamak istediğini babasına söyledi. Kızının çok sevdiği motosikletli yunus timleriyle doğum gününü kutlaması üzerine harekete geçen baba, durumu Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.



Pastalar yunuslardan



Irmak'ın dileği üzerine Lüleburgaz'ın gözbebeği yunus timleri bir pastaneden aldıkları pastayla belirtilen adrese gitti. Evlerinin kapısı çaldığında karşısında elinde pastayla beliren polis ağabeylerini gören minik Irmak şaşkınlığını gizleyemedi. Irmak daha sonra üzerindeki mumları yakan polislerin "İyi ki doğdun Irmak" şarkısı eşliğinde pastayı üfledi. Daha sonra polisler, Irmak'a aldıkları doğum günü hediyesini hediye etti. - KIRKLARELİ