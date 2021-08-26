Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı'nın özel hayatıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Son dönemde yaptıklarıyla gündemden düşmeyen Irmak Arıcı'nın Galatasaray'da oynayan milli voleybolcu Doğukan Ulu'yla zamanında aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Şarkıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürüp, daha sonra sahnede yaptığı garip tavırlarıyla gündeme gelmişti. Arıcı, iki yıl boyunca Ulu'yla aşk yaşadığı öğrenildi. Çiftin özel karelerine Snob Magazin ulaştı.

İkilinin ilişkisi geçtiğimiz aylarda noktalanmıştı. Biten ilişkiden sonra ünlü şarkıcı Irmak Arıcı'nın zor günler yaşadığı iddia ediliyor.