Son dönemin genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen şarkıcı Irmak Arıcı, skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Arıcı, dün akşam Sakarya'nın Karasu ilçesinde konser verdi. Sahnede hareketsizce duran şarkıcı, iddialara göre kısa süre sonra sahneden indirildi.
Irmak Arıcı, geçtiğimiz gün trafikte tartıştığı bir vatandaşın suratına tükürmüştü. Arıcı'nın bu hareketi kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.
Dün akşam Karasu'da bulunan bir gece kulübünde sahne alan Irmak Arıcı, dakikalarca hareketsiz bir şekilde sahnede kaldı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına adeta şok yaşatan Irmak Arıcı'nın sahnede neden tuhaf hareketlerde bulunduğu anlaşılamadı.
Konsere gidenlerin iddialarına göreIrmak Arıcı, kısa süre sonra sahneden indirildi.
Son Dakika › Magazin › Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. - Son Dakika Magazin