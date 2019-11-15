Irmak Arıcı turneye çıkıyor

"Mevzum Derin" adlı yeni şarkısı 15 günde 8 milyon tıklanmaya ulaşan Arıcı, ilk konserini önceki akşam İzmir'de verdi. Niğde, İstanbul, Gaziantep gibi birçok ilde sahneye çıkacak olan şarkıcı, kapanışı ise Trabzon'da yapacak.