Son Dakika Haberleri: Irmak Arıcı turneye çıkıyor
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Irmak Arıcı turneye çıkıyor

6 saat önce

"Mevzum Derin" adlı yeni şarkısı 15 günde 8 milyon tıklanmaya ulaşan Arıcı, ilk konserini önceki akşam İzmir'de verdi.

Irmak Arıcı turneye çıkıyor, System.String[]

"Mevzum Derin" adlı yeni şarkısı 15 günde 8 milyon tıklanmaya ulaşan Arıcı, ilk konserini önceki akşam İzmir'de verdi. Niğde, İstanbul, Gaziantep gibi birçok ilde sahneye çıkacak olan şarkıcı, kapanışı ise Trabzon'da yapacak.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:37 
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