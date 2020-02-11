Irmak kazada öldü, sürücü kırık tampon parçalarından yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irmak kazada öldü, sürücü kırık tampon parçalarından yakalandı - Son Dakika

Irmak kazada öldü, sürücü kırık tampon parçalarından yakalandı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Irmak Aktaş, hayatını kaybetti.

Irmak kazada öldü, sürücü kırık tampon parçalarından yakalandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Irmak Aktaş, hayatını kaybetti. Polis, kaza sonrası kaçan sürücü  Ali Ö.'yu (30) otomobilin kırık tampon parçalarından yola çıkarak yakaladı.

Kaza, dün akşam Gündoğdu Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Irmak Aktaş'a otomobil çarptı. Kazanın ardından sürücü, otomobiliyle uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis, kaza yerinde yaptığı incelemede, kırık tampon parçaları buldu. Parçalardan yola çıkan polis, kazaya karıştığı belirlenen 26 ACL 801 plakalı otomobili Eskişehir- Ankara karayolundaki Oto Galericileri Sitesi'nde terk edilmiş buldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otomobili kullandığı saptanan Ali Ö.'yü evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ali Ö. işlemleri için emniyete götürüldü.


Eskişehir, Gündoğdu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:36 Kaynak: DHA
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