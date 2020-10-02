Irmak kenarında bayılan genç kızı ayıltmak için seferber oldular - Son Dakika

Irmak kenarında bayılan genç kızı ayıltmak için seferber oldular

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında engelliler için gazete satarken baygınlık geçiren kıza ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Yukarı Hisar Mahallesi 7134 Sokak'ta Manavgat ırmağı kenarında bankta otururken bayılarak yere yığılan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Baygın şekilde bankın üzerine yatırılan genç kıza ilk müdahaleyi ilk yardım eğitimi aldığı bildirilen bir vatandaş yaparak genç kızı ayıltmaya ve konuşturmaya çalıştı. Olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. B.D, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manavgat'a Antalya'dan geldiği ve engelliler için gazete satışını yaptığını belirlenen genç kızın, ırmak kenarında bir arkadaşıyla görüntülü telefon görüşmesi yaptığı ve ardından sinir krizi geçirerek bayıldığı öğrenildi.