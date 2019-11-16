Son Dakika Haberleri: Irmak kenarında yaralı bulunan kişi, 13 gün sonra öldü
Son Dakika Güncel Irmak kenarında yaralı bulunan kişi, 13 gün sonra öldü - Son Dakika

Irmak kenarında yaralı bulunan kişi, 13 gün sonra öldü

6 saat önce

SAMSUN'da, ırmak kenarında yaralı ve baygın halde bulunan Özkan Sönmez (31), 13 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Irmak kenarında yaralı bulunan kişi, 13 gün sonra öldü, System.String[]

SAMSUN'da, ırmak kenarında yaralı ve baygın halde bulunan Özkan Sönmez (31), 13 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 3 Kasım'da, Canik ilçesinde meydana geldi. Mert Irmağı kenarında yürüyenler, bir kişinin baygın halde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yaralı olduğu da belirlenen kişinin Özkan Sönmez olduğu tespit edildi. Sönmez, yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bilinci yerinde olmayan Özkan Sönmez, 13 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Sönmez'in nasıl yaralandığını araştırıyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:02 Kaynak: DHA
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