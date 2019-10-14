Son Dakika Haberleri: Irmak kenarındaki yangın büyümeden söndürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Irmak kenarındaki yangın büyümeden söndürüldü

Irmak kenarındaki yangın büyümeden söndürüldü

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarındaki arazide çıkan yangın, orman ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Irmak kenarındaki yangın büyümeden söndürüldü, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarındaki arazide çıkan yangın, orman ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. 2 gün önce de aynı yerde çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü, yangında 4 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şelale Mahallesi Manavgat ırmak kenarı halı saha arkasındaki bölgede yangın çıktı. Boş tarım arazisinden başladığı belirlenen yangında ırmak kenarında bulunan kamışlık alan, palmiye ağaçları ve bazı meyve ağaçları zarar gördü. Yangının ortasında kalan arı kovanları da yangından zarar gördü.


Yangın söndürme çalışmasına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 Arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat birimine bağlı 2 itfaiye aracı katıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat birimi görevlileri 2 gün önce aynı yerde yangın çıktığını, büyümeden söndürüldüğünü belirterek, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını dile getirdiler. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizde boğulma tehlikesi geçiren Norveçli turist, hastanede öldü
Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde Asker selamı veren Cengiz Ünder için Roma yaptırım uygulamayacak 22 gün sonra ilk kez görüntülenen Devlet Bahçeli, taktığı rozetle Turan vurgusu yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:14:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irmak kenarındaki yangın büyümeden söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]