Bartın'da ırmak kenarından gelen "imdat" çığlığı ekipleri harekete geçirdi! Gelen telefon sonrası çalışmalar sonlandırıldı - Son Dakika
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Bartın'da ırmak kenarından gelen "imdat" çığlığı ekipleri harekete geçirdi! Gelen telefon sonrası çalışmalar sonlandırıldı

17.12.2022 08:25

Bartın'da ırmak kenarında bir kadının "imdat" diyerek çığlık atması çevredekileri harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bir kadının eşinden haber alamadığını söyleyince bölgede arama çalışması başlattı. İlerleyen dakikalarda kadının eşine telefonla ulaştığını söylemesi üzerine arama sonlandırıldı.

Dün gece saat 21.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi'nde meydandan geçen Bartın Irmağı kenarından 'imdat' diye bağıran birini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

EŞİNİN KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Polis ekipleri çevredeki vatandaşlarla konuştuğu sırada bir kişi, eşinin kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri ellerindeki projektörlerle yaklaşık 100 metrelik alanda, ırmak yüzeyinde karadan arama yaptı.

Irmak kenarından gelen 'imdat' sesi ekipleri harekete geçirdi

TELEFONLA ULAŞTIKTAN SONRA ARAMA SONLANDIRILDI

Bir süre sonra eşinin kaybolduğunu söyleyen vatandaş, eşine telefonla ulaştığını söyledi. Kadınla görüşülmesinin ardından arama çalışmaları sonlandırıldı.

Irmak kenarından gelen 'imdat' sesi ekipleri harekete geçirdi
Kaynak: DHA
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İtfaiye, Bartın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da ırmak kenarından gelen 'imdat' çığlığı ekipleri harekete geçirdi! Gelen telefon sonrası çalışmalar sonlandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da ırmak kenarından gelen "imdat" çığlığı ekipleri harekete geçirdi! Gelen telefon sonrası çalışmalar sonlandırıldı - Son Dakika
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