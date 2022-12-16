Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Polis ekipleri çevredeki vatandaşlarla konuştuğu sırada bir kişi, eşinin kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri ellerindeki projektörlerle yaklaşık 100 metrelik alanda, ırmak yüzeyinde karadan arama yaptı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Bartın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da ırmak kenarından gelen 'imdat' çığlığı ekipleri harekete geçirdi! Gelen telefon sonrası çalışmalar sonlandırıldı - Son Dakika

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